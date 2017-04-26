Генштаб заявил, что США не услышали предложения РФ о решении вопросов ПРО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия неоднократно предлагала США варианты решения ПРО, но ее не услышали — Генштаб ВС РФ, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"Начиная с 2010 года, Россия неоднократно предлагала в ходе консультаций с американскими партнерами наши варианты снятия озабоченности. В частности, было предложено развертывание совместной европейской системы ПРО. Но, к сожалению, нас не слышали", — сказал Познихир.