Генштаб: ПРО на северо-востоке США позволит перехватывать российские ракеты

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Ввод системы ПРО на северо-востоке США позволит перехватывать все летящие в направлении Штатов российские и китайские баллистические ракеты, заявил первый замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Зеленым цветом показана зона поражения третьего позиционного района противоракет "ГБИ" на северо-востоке США, о планах развертывания которого заявляет Вашингтон. С вводом этого района суммарные возможности системы ПРО позволят перехватывать все российские и китайские баллистические ракеты, летящие в направлении США", — сказал он.

Министерство обороны РФ 26-27 апреля проводит VI Московскую конференцию по международной безопасности MCIS-2017, в которой участвуют главы и эксперты военных ведомств, руководители международных организаций, представители неправительственных учреждений и академических кругов.