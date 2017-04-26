В Генштабе рассказали об особенностях американской ПРО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ПРО США уже сейчас может обнаружить старт российских баллистических ракет, следить за их траекторией и выдавать целеуказания, заявил на брифинге первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

Как отметил Познихир, рост информвозможностей ПРО США ожидается в результате наращивания низкоорбитальной космической системы обнаружения и сопровождения баллистических ракет.

"За счет передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень… Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение старта российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полета, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет", — сказал он.