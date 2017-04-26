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Безопасность

Родня «Адмирала Кузнецова»: на что способен новый китайский авианосец

20:0326.04.2017
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© REUTERS / Stringer Первый китайский авианосец собственного производстваПервый китайский авианосец собственного производства
© REUTERS / Stringer

Второй авианосец военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) был торжественно спущен на воду в порту Далянь утром 26 апреля. Он стал первым кораблем этого класса, построенным китайскими специалистами с нуля, своими силами и всего за четыре года. Авианосцу еще предстоит достройка на плаву, ходовые испытания и государственная приемка. Как сообщает информагентство Синьхуа, в боевой состав флота он войдет к 2020 году.

Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang
В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки
На сегодняшний день у нового корабля нет официального имени, известны лишь тип — 001А и проектное название — "Шаньдун". Под секретом и многие тактико-технические характеристики. Однако военные эксперты отмечают, что 001А станет первым по-настоящему боевым авианесущим кораблем ВМС КНР. Его предшественник "Ляонин" использовался в основном для обучения летчиков палубной авиации и для экспериментов по созданию полноценной авианосной ударной группы (АУГ).

Более современный тип — 001А — в полной мере воспользуется этими наработками и усилит позиции Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время этот корабль — лишь промежуточный. В планах КНР — создание нового типа авианосца, который по своим возможностям не уступит американским одноклассникам.

Братья "Кузнецова"

Оба китайских авианосца — ближайшие родственники российского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Адмирал Кузнецов". "Ляонин" представляет собой модернизированный советский ТАКР "Варяг" того же проекта, выкупленный у Украины в апреле 1998 года. Первоначально его планировали перестроить под огромное плавучее казино, однако в 2005 году командование ВМС НОАК приняло решение дать боевому кораблю вторую жизнь. В состав флота "Ляонин" был официально принят 25 сентября 2011 года.

© AP Photo / Xinhua, Li TangКитайский авианосец "Ляонин"
© AP Photo / Xinhua, Li Tang
Китайский авианосец "Ляонин"

"По своей архитектуре авианосец типа 001А практически идентичен и "Ляонину", и, соответственно, "Адмиралу Кузнецову", — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. — Несколько изменилась конструкция надстройки и полетных палуб, но это не говорит ни о чем конкретном. Зато новый корабль значительно превосходит "Ляонин" по уровню своего  электронного оборудования. На "Шаньдуне" установлена новая радиолокационная станция, системы связи, управления. Вся начинка — китайского производства и самая современная".

Истребитель ВВС КНР. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
СМИ: на новом китайском авианосце смогут базироваться до 36 истребителей
Одним из главных отличий китайских авианосцев от "Адмирала Кузнецова" является отсутствие противокорабельного вооружения — российский ТАКР имеет в своей носовой части пусковые установки крылатых ракет П-700 "Гранит". По сравнению с оригинальным советским проектом корабли ВМС НОАК имеют более слабую систему корабельной ПВО, которая, по сути, ограничена зенитно-ракетными и артиллерийскими комплексами малой дальности. Специалисты, впрочем, не считают это серьезным недостатком. Отказ от громоздких систем вооружений позволил освободить место под дополнительное топливо и боеприпасы для палубной авиации. На борту "Шаньдуна" смогут базироваться до 36 тяжелых истребителей J-15 — китайской версии российских Су-33.

"Сейчас строится еще один авианосец схожего проекта, его спустят на воду к 2021 году, — рассказал Василий Кашин. — Все три корабля будут предназначены для действий внутри так называемых первой и второй цепей островов, то есть в акватории морей, прилегающих к территориальным водам Китая. По сути, авианосцы будут играть оборонительную роль в тесном взаимодействии с береговой авиацией, войсками береговой обороны и так далее. Кроме того, этим кораблям вполне по силам регулярно демонстрировать флаг в западной части Тихого океана. Сопровождать авианосцы в дальних походах будут, в частности, эсминцы с крылатыми ракетами проекта 052Д и фрегаты типа 054А с противолодочным вооружением. Китай создал достаточно серьезные АУГ, выстроенные по американскому образцу".

Паровая катапульта

Основным отличием третьего авианосца КНР, который в настоящий момент строится на верфях в Шанхае, станет наличие паровой катапульты. На "Кузнецове", "Ляонине" и первенце типа 001А для взлета авиации используется трамплин, который "подбрасывает" самолет после короткого разгона. При этом истребитель, двигаясь по палубе, набирает скорость исключительно за счет тяги своих двигателей.

© РИА Новости . Министерство обороны РФПерейти в фотобанкКорабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ во время взлета с палубы тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

Данный метод имеет ряд недостатков. В частности, самолет перед взлетом стараются максимально облегчить, чтобы он не рухнул в воду. Поэтому истребители с "трамплинных" авианосцев часто летают на боевые задания недозаправленными и с неполной боевой нагрузкой. Катапульта же придает летательному аппарату дополнительное ускорение. Кроме того, это устройство позволяет включать в корабельное авиакрыло более тяжелые самолеты. К примеру, американский палубный разведчик E-2C Hawkeye с турбовинтовыми двигателями без парового "пинка" физически не смог бы достаточно разогнаться, чтобы взлететь с корабля.

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Josh PetrosinoСамолёт дальнего радиолокационного обнаружения Грумман E-2 "Хокай" на палубе американского авианосца "Теодор Рузвельт"
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Josh Petrosino
Самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Грумман E-2 "Хокай" на палубе американского авианосца "Теодор Рузвельт"

"На третьем авианосце китайские военные как следует обкатают катапульты и ряд других перспективных технологий, после чего приступят к строительству принципиально нового корабля, — пояснил Василий Кашин. — Известно об этом проекте не много, но уже очевидно, что он будет атомным и гораздо более крупным, чем "Ляонин" и "Шаньдун". Он сможет нести больше истребителей и самолетов поддержки и значительно дольше находиться в плавании. Именно эти корабли будут использоваться военным и политическим руководством КНР для проецирования силы и боевого применения в любой точке Мирового океана. Технические возможности для создания надводных кораблей такого уровня у Китая есть".

Прикрыть побережье

Баллистические ракеты армии Китая во время парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Andy Wong, pool
Догнать гиперзвук. Китай ускоряет создание "армии будущего"
КНР удается поддерживать высокие темпы военного строительства благодаря постоянному увеличению оборонного бюджета — и так второго в мире по величине. В начале марта официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин сообщила, что в 2017 году бюджет НОАК увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом и составит более 1 триллиона 78 миллиардов юаней (около 156 миллиардов долларов). Львиная доля средств, направленных на перевооружение, идут на военно-морские силы, в то время как сухопутные войска пользуются наименьшим приоритетом.

Этот подход говорит о том, что угрозу для себя Китай видит со стороны Тихого океана, где уже несколько месяцев продолжается наращивание военно-морского присутствия США. Если со строительством флота, способного противостоять американским АУГ, дела у Поднебесной идут более-менее успешно, то с дальнобойными системами противовоздушной обороны, которые прикроют побережье в случае гипотетического конфликта, ситуация пока сложная.

© РИА Новости . Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

Эту проблему КНР намеревается решить в ближайшее время — за счет российских зенитно-ракетных систем. Во вторник, 26 апреля, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России сообщила о начале поставок Китаю ЗРС С-400. Напомним, контракт на покупку двух полковых комплектов был заключен в апреле 2015 года, после нескольких лет напряженных переговоров и согласований. Таким образом, Китай стал первой страной, помимо России, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные комплексы этого типа.

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