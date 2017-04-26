Генштаб: применение информоружия можно добавить в список актов агрессии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Закрепленный ООН перечень возможных актов агрессии можно дополнить пунктом о применении информационного оружия, повлекшем большие жертвы, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Игорь Дылевский на VI Московской конференции по международной безопасности "Военно-политические вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве на современном этапе".

Дылевский рассказал, что для определения степени серьезности военного применения информтехнологий необходим критериальный аппарат. В настоящее время роль такого аппарата выполняет перечень возможных актов агрессии, приведенный в статье три Резолюции Генассамблеи ООН "Определение агрессии" № 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года.

"Перечень возможных актов агрессии можно дополнить положением о применении вооруженными силами государства информационного оружия против критически важных объектов другого государства, которое повлекло за собой большие человеческие жертвы и разрушения", — сказал он.