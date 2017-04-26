Запад наращивает информационную войну против России, заявили в Генштабе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Запад наращивает информационную войну против России, складывается впечатление, что любое негативное событие в мире — следствие работы российских спецслужб, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

"Странами Запада наращивается масштаб развязанной против России жесткой информационной войны. Если просматривать сообщения европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире — дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров", — сказал он.

По словам Герасимова, цель этой дезинформационной кампании "вполне очевидна" — "как можно сильнее очернить Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем".

"И то, что в культурной и толерантной Европе сегодня оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, — это прямое следствие информационной политики, проводимой в отношении России", — заключил начальник Генштаба.