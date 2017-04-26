Россия не откажется от сотрудничества с Западом по вопросам безопасности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия не намерена свертывать сотрудничество с Западом по вопросам обеспечения безопасности, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

"В нынешних условиях Россия не намерена свертывать сотрудничество по вопросам обеспечения безопасности. Все преобразования в Вооруженных Силах Российской Федерации мы продолжаем проводить с беспрецедентной открытостью", — сказал он.