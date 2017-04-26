Грушко рассказал, как Россия защищает свои интересы в отношениях с НАТО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия делает все, чтобы надежно обеспечить свои интересы безопасности в отношении НАТО, заявил журналистам постпред РФ при Альянсе Александр Грушко.

"Что касается необходимых мер, мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы безопасности", — сказал Грушко, добавив, что это делается теми средствами и мерами, которые Россия считает необходимыми.

По словам постпреда, происходит существенное изменение политической обстановки в отношениях с НАТО.

"Мы видим, что продолжается работа по совершенствованию инфраструктуры (НАТО вблизи границ России — ред.). НАТО пытается расширить возможности для усилений — это касается как аэродромов, портов, так и всей логистической цепочки. Проводится огромный комплекс мероприятий, который серьезно меняет ситуацию в сфере военной безопасности в центре Европы", — подчеркнул Грушко.

По его мнению, проблема заключается в том, что в течение многих лет военная стабильность поддерживалась, в том числе, одним из ключевых положений основополагающего акта Россия-НАТО о том, что государства НАТО будут воздерживаться от развертывания существенных боевых сил на территории новых членов организации. "Сейчас мы видим, что это положение не выполняется", — заявил журналистам постпред.