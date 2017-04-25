Артиллерия КНДР может уничтожить Сеул десятком залпов. Но не станет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Военное руководство КНДР отпраздновало 85-ю годовщину создания своих вооруженных сил самыми масштабными артиллерийскими учениями за всю историю страны. Об этом во вторник сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. Известно, что маневры прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке КНДР, в них было задействовано от 300 до 400 дальнобойных орудий. По данным источников агентства, за стрельбами лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Северокорейский "бог войны"
По данным из открытых источников, на сегодняшний день Корейская народная армия (КНА) имеет в составе своих сухопутных войск два артиллерийских корпуса и порядка тридцати артиллерийских бригад различного назначения. В распоряжении Пхеньяна имеется около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи буксируемых пушек и более 2 тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО). Весь артиллерийский парк КНА военные эксперты оценивают в 10,5 тысячи единиц, что формально делает его одним из сильнейших в мире.
Подавляющая часть этих вооружений сконцентрирована на границе с Южной Кореей — порядка 8 тысяч орудий и РСЗО. И нетрудно догадаться, куда они нацелены.
"От границы до Сеула — рукой подать, около 24 километров, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. — В сеульской агломерации проживает 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу. Достаточно десятка залпов фугасными снарядами. Так что если северокорейцы решатся устроить серьезную заварушку, они ее устроят. Ключевое здесь — "если решатся". А технические возможности у них есть".
На вооружении артиллерийских бригад и корпусов КНА есть, пожалуй, вся номенклатура калибров СССР и Китая более 120 миллиметров: 122-мм самоходные установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (советская М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские "Тип-66") и другие. Реактивная артиллерия представлена 107-, 120- и 240-мм многоствольными реактивными минометами.
Самоходные орудия смонтированы в основном на базе средних танков СССР и КНР, а также артиллерийских тягачей. Гусеничное шасси позволяет технике без особых проблем передвигаться по пересеченной местности и быстро менять позицию. "Ноу-хау" артиллеристов КНДР — на многих самоходках смонтированы турели для переносных зенитно-ракетных комплексов, главным образом китайских.
Однако свои самые грозные пушки северокорейцы разработали самостоятельно. Речь идет о 170-мм самоходных орудиях "Коксан", впервые представленных на параде в Пхеньяне в 1985 году. Самоходка имеет низкую скорострельность — один-два выстрела в пять минут, но это компенсируется ее дальнобойностью. Обычным снарядом "Коксан" бьет на 40 километров, чего с лихвой хватит, чтобы обстрелять любой район Сеула. В то же время активно-реактивный боеприпас этой пушки способен поразить цель на дистанции до 60-70 километров. Примерно на таком расстоянии от границы расположены американские военные базы Осан и Кэмп Хамфриз.
Сохранить лицо
Впрочем, сами граждане Южной Кореи за десятилетия успели привыкнуть к "забору" из артиллерийских стволов, нависающему над их столицей. Отчасти оттого, что в распоряжении их армии дальнобойных стволов не меньше. И смотрят они, естественно, на север.
По мнению эксперта, масштабные артиллерийские учения — попытка северокорейского лидера сохранить лицо. Ким Чен Ын, конечно, мог демонстративно подорвать в шахте очередной ядерный заряд по случаю 85-летия КНА, от чего его отговаривали не только страны Запада, но и Китай. Однако северокорейцы решили ограничиться военными маневрами, на проведение которых имеют полное право. "Полагаю, это говорит о том, что они окружающих хоть как-то слушают", — считает Асмолов. Подобного мнения придерживаются и другие эксперты.
Угроза с моря
Ланцова подчеркнула, что давление на КНДР со стороны Японии, США и Южной Кореи только обострит ситуацию, поэтому необходимо договариваться. Пока что стороны к этому явно не готовы — США продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в регионе. Во вторник утром в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подлодка "Мичиган", способная нести как баллистические ракеты Trident-II, так и крылатые ракеты "Томагавк".
Чуть позже военные корабли США и Японии провели совместные учения по перехвату баллистических целей. В тот же день агентство Рёнхап сообщило, что авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море 26-27 апреля и до конца недели проведет совместные маневры с ВМС Южной Кореи.