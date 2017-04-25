Артиллерия КНДР может уничтожить Сеул десятком залпов. Но не станет

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Военное руководство КНДР отпраздновало 85-ю годовщину создания своих вооруженных сил самыми масштабными артиллерийскими учениями за всю историю страны. Об этом во вторник сообщает южнокорейское агентство Рёнхап. Известно, что маневры прошли в районе порта Вонсан на северо-востоке КНДР, в них было задействовано от 300 до 400 дальнобойных орудий. По данным источников агентства, за стрельбами лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Северокорейский "бог войны"

Западные СМИ опять (как в преддверии юбилея Ким Ир Сена) писали, что именно к этой круглой дате власти КНДР планировали приурочить очередные ядерные испытания. Однако этого не произошло. Тем не менее Ким Чен Ын в очередной раз продемонстрировал своим южным соседям и их союзникам возможности своей артиллерии, которая способна натворить не меньше бед, чем оружие массового поражения.

По данным из открытых источников, на сегодняшний день Корейская народная армия (КНА) имеет в составе своих сухопутных войск два артиллерийских корпуса и порядка тридцати артиллерийских бригад различного назначения. В распоряжении Пхеньяна имеется около 4,5 тысячи самоходных орудий, 3,5 тысячи буксируемых пушек и более 2 тысяч реактивных систем залпового огня (РСЗО). Весь артиллерийский парк КНА военные эксперты оценивают в 10,5 тысячи единиц, что формально делает его одним из сильнейших в мире.

Подавляющая часть этих вооружений сконцентрирована на границе с Южной Кореей — порядка 8 тысяч орудий и РСЗО. И нетрудно догадаться, куда они нацелены.

"От границы до Сеула — рукой подать, около 24 километров, — рассказал РИА Новости военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. — В сеульской агломерации проживает 20 миллионов человек. И не нужно никакой ядерной бомбы, чтобы устроить катастрофу. Достаточно десятка залпов фугасными снарядами. Так что если северокорейцы решатся устроить серьезную заварушку, они ее устроят. Ключевое здесь — "если решатся". А технические возможности у них есть".

На вооружении артиллерийских бригад и корпусов КНА есть, пожалуй, вся номенклатура калибров СССР и Китая более 120 миллиметров: 122-мм самоходные установки на базе советских гаубиц Д-30 и М-30, 130-мм пушки (советская М-46), 152-мм гаубицы (советские Д-20 и китайские "Тип-66") и другие. Реактивная артиллерия представлена 107-, 120- и 240-мм многоствольными реактивными минометами.

Самоходные орудия смонтированы в основном на базе средних танков СССР и КНР, а также артиллерийских тягачей. Гусеничное шасси позволяет технике без особых проблем передвигаться по пересеченной местности и быстро менять позицию. "Ноу-хау" артиллеристов КНДР — на многих самоходках смонтированы турели для переносных зенитно-ракетных комплексов, главным образом китайских.

Однако свои самые грозные пушки северокорейцы разработали самостоятельно. Речь идет о 170-мм самоходных орудиях "Коксан", впервые представленных на параде в Пхеньяне в 1985 году. Самоходка имеет низкую скорострельность — один-два выстрела в пять минут, но это компенсируется ее дальнобойностью. Обычным снарядом "Коксан" бьет на 40 километров, чего с лихвой хватит, чтобы обстрелять любой район Сеула. В то же время активно-реактивный боеприпас этой пушки способен поразить цель на дистанции до 60-70 километров. Примерно на таком расстоянии от границы расположены американские военные базы Осан и Кэмп Хамфриз.

Сохранить лицо

Впрочем, сами граждане Южной Кореи за десятилетия успели привыкнуть к "забору" из артиллерийских стволов, нависающему над их столицей. Отчасти оттого, что в распоряжении их армии дальнобойных стволов не меньше. И смотрят они, естественно, на север.

— Очень часто Южную Корею изображают невинной школьницей, которой приставил к горлу заточку отъявленный северокорейский хулиган. Однако думать так ошибочно, — рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — Напомню, что КНДР — на четвертом место в мире по численности армии. Пятое место — наше, а шестое занимает Южная Корея. У них под ружьем — 600 с лишним тысяч человек. И техническое оснащение у южан на порядок лучше, чем у северян, как и возможности для ведения эффективной контрбатарейной борьбы. С другой стороны, КНДР берет количеством. К тому же позиции их артиллерии на границе хорошо подготовлены и защищены, вскрыть их все — задача очень сложная. Но это все предположения. Эффективность северокорейской артиллерии может подтвердить только полномасштабная война. А ее КНДР, как мне кажется, не начнет.

По мнению эксперта, масштабные артиллерийские учения — попытка северокорейского лидера сохранить лицо. Ким Чен Ын, конечно, мог демонстративно подорвать в шахте очередной ядерный заряд по случаю 85-летия КНА, от чего его отговаривали не только страны Запада, но и Китай. Однако северокорейцы решили ограничиться военными маневрами, на проведение которых имеют полное право. "Полагаю, это говорит о том, что они окружающих хоть как-то слушают", — считает Асмолов. Подобного мнения придерживаются и другие эксперты.

Угроза с моря

"Надо сказать, что данная ситуация разрулилась, на мой взгляд, весьма изящно, — рассказала в эфире радио Sputnik политолог-востоковед Ирина Ланцова. — 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена в Северной Корее отметили парадом; ракета, по сути, не взлетела. А 25 апреля, когда все ожидали либо пуска, либо взрыва, провели учения. В этих условиях Ким Чен Ын продемонстрировал себя в качестве, с одной стороны, грозного лидера, а с другой — весьма осторожного, аккуратного политика. В итоге все побряцали оружием, но ситуация на Корейском полуострове, по всей видимости, постепенно будет приходить в норму".

Ланцова подчеркнула, что давление на КНДР со стороны Японии, США и Южной Кореи только обострит ситуацию, поэтому необходимо договариваться. Пока что стороны к этому явно не готовы — США продолжают наращивать свое военно-морское присутствие в регионе. Во вторник утром в южнокорейский порт Пусан зашла американская атомная подлодка "Мичиган", способная нести как баллистические ракеты Trident-II, так и крылатые ракеты "Томагавк".

Чуть позже военные корабли США и Японии провели совместные учения по перехвату баллистических целей. В тот же день агентство Рёнхап сообщило, что авианосная ударная группа (АУГ) во главе с авианосцем "Карл Винсон" войдет в Японское море 26-27 апреля и до конца недели проведет совместные маневры с ВМС Южной Кореи.

"Вот эта активность американских военных моряков и их союзников в регионе — гораздо опаснее "праздничных" стрельб северокорейских артиллеристов, — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Тимошенко. — Именно на море может возникнуть эскалация конфликта. У КНДР отсутствует полноценный надводный флот. Однако в их распоряжении есть около 70 дизель-электрических подводных лодок. В чем особенность этих "дизелюх"? На малом ходу, порядка двух-трех узлов, их просто не слышно. Северокорейские моряки могут использовать тактику немецких "волчьих стай" времен Второй мировой войны, когда на пути конвоев, следовавших из США в Англию, выставлялись заслоны из подводных лодок. Они болтались под водой, изредка всплывая для зарядки аккумуляторов, и ждали. Ты подошел, а одна из них тебе тут же торпедой в борт. Можно не сомневаться, что северокорейские "дизелюхи" будут пристально следить за "Карлом Винсоном". Идейных фанатиков среди капитанов и экипажей этих лодок хватает. А значит, события могут принять любой, даже самый опасный поворот".