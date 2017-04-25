ОДК планирует разработать новый корабельный газотурбинный двигатель

РЫБИНСК, 25 апр — РИА Новости. Специалисты научно-производственного объединения "Сатурн" (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию) намерены разработать корабельный газотурбинный двигатель пятого поколения, заявил журналистам представитель ОДК.
"Для формирования научно-технического задела в целях разработки перспективных морских газотурбинных двигателей и энергетических установок ОДК планирует выполнить ряд научно-исследовательских работ по созданию и исследованию новых коррозионно-стойких жаропрочных сплавов, малоэмиссионных камер сгорания морских ГТД, определению облика морского двигателя пятого поколения", — сказал представитель ОДК.
Он отметил, что дальнейшее развитие морских силовых установок может выразиться в увеличении мощности, а также повышении их КПД.