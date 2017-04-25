Артиллеристы ЮВО уничтожили условных террористов в Северной Осетии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили условных террористов в ходе учений на полигоне в Северной Осетии, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В Республике Северная Осетия-Алания на полигоне "Тарское" завершилось командно-штабное учение на местности с артиллерийским соединением 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированным в Республике Ингушетия. В ходе учения органы управления и подразделения бригады были подняты по тревоге, приведены в боевую готовность "полная" и совершили 100 километровый марш в район сосредоточения", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что на полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов. На завершающем этапе учения артиллеристы практически уничтожили условное незаконное вооруженное формирование.

"На основе полученных разведданных было принято решение применить реактивные системы залпового огня "Ураган" и буксируемой гаубицы "Мста-Б". По оценке командующего 58 общевойсковой армией, генерал-майора Евгения Никифорова, командиры подразделений оперативно реагировали на изменения в тактике боевых действий условного противника и выполнили все стоящие перед ними задачи", — уточнил Астафьев.

На мероприятие привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц боевой и специальной техники.