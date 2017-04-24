На учениях ЗВО летчики на МиГ-29 и Су-34 отработают элементы воздушного боя

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Экипажи истребителей МиГ-29СМТ и бомбардировщиков Су-34 отработают элементы воздушного боя, атаковав условного противника на дальних рубежах, сообщила в понедельник пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В тренировке участвуют 10 экипажей Воронежского и Курского авиационных полков, каждый из которых совершит не менее пяти вылетов.

"По сценарию совместных полетов фронтовые бомбардировщики Су-34 будут выполнять роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей МиГ-29СМТ предстоит обнаружить бомбардировщики в воздухе и атаковать их на дальних рубежах", — говорится в сообщении.

Средства объективного контроля, установленные на каждом самолете, помогут определить, кто из экипажей первым нанес точный удар по условному противнику.

"Подобные "воздушные дуэли" экипажей Су-34 и МиГ-29СМТ позволяют летчикам полностью отработать все знания и навыки, полученные в ходе тренировок, повысить свое летное мастерство, а также выработать новые нестандартные тактические приемы современного воздушного боя", — отмечается в сообщении.