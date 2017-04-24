Российский ВКО следит за перевооружением армии США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Прогнозировавшееся в России 15 лет назад перевооружение армии США на перспективные средства воздушно-космического нападения практически завершено, заявил генеральный конструктор Концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз — Антей" Павел Созинов.

"Указу президента, в соответствии с которым был образован концерн, предшествовала определенная работа. В течение нескольких лет помимо формирования и обоснования состава предприятий, которые должны были войти в концерн, совместно с Минобороны России проводился анализ потенциальных угроз… Все прекрасно понимали, что, несмотря на условную "разрядку", которая произошла в 1990-х годах,.. ни одна из программ США и стран НАТО по созданию новых вооружений не будет свернута", — сказал Созинов в интервью журналу " Национальная оборона ", опубликованном в номере, который вышел в свет в понедельник.

Он отметил, что в те годы США сформировали новые программы по перспективным образцам вооружений, определенным видам средств воздушно-космического нападения. "Эти программы были профинансированы в полном объеме. И сегодня видно, что мы правильно прогнозировали возможности средств воздушно-космического нападения исходя из тех программ, которые тогда только начинались… Сегодня мы можем констатировать практически завершившееся перевооружение армии США и армий основных государств блока НАТО по этим видам вооружений. Существенные изменения произошли и по дальности, и по точности стрельбы", — заявил генконструктор.

Он уточнил, что в США, в частности, были реализованы программы развития авиационных средств нападения — создания F-22 и F-35 как наиболее характерных представителей самолетов многоцелевой авиации и носителей различных видов высокоточного оружия, которые в настоящее время находятся в массовом производстве и составляют основу американского "ударного кулака" авиасредств нападения.

"Кроме того, США была реализована аналогичная программа по развитию крылатых ракет различных видов базирования. Именно на крылатые ракеты был сделан упор в различных видах наступательных операций, в частности, при необходимости нанесения "обезглавливающих" ударов не только по России, но и по другим потенциальным объектам, которые рассматривались США на доктринальном уровне", — добавил Созинов.

По его словам, в Соединенных Штатах реализованы практически все программы создания новых вооружений, касающиеся высокоточного оружия, управляемых бомб, авиационных ракет класса "воздух-земля" и "воздух-корабль".

"Мы тоже не стояли на месте. Был создан целый ряд ударных вооружений, организовано массовое производство по этому направлению. Но поскольку мы в большей степени отвечаем за систему ВКО, то решалась задача именно прогноза возможностей совершенствования средств воздушно-космического нападения и поисков способов построения систем, позволяющих компенсировать угрозы. Поэтому с момента создания концерна… основное внимание уделялось созданию новых систем, комплексов и обеспечению развертывания их серийного производства. За 15 лет в этом направлении многое удалось сделать", — заключил генеральный конструктор Концерна ВКО "Алмаз — Антей".