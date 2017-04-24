В Восточном военном округе выбрали лучшие расчеты радиотехнических войск

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Лучшие расчеты радиолокационных станций Восточного военного округа определились на конкурсе "Воздушные рубежи-2017", сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае завершился второй этап конкурса по полевой выучке среди расчётов радиотехнических войск Восточного военного округа "Воздушные рубежи-2017". В мероприятии приняли участие лучшие расчеты радиолокационных комплексов и станций слежения за воздушной обстановкой, дислоцирующихся в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях", — сообщил Гордеев.

Участники выполнили нормативы по развёртыванию и свёртыванию радиолокационных станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт. Также экипажи прошли автодром, совершили марш на запасную позицию, преодолели заражённый участок местности, выполнив нормативы по защите от оружия массового поражения, частичной дегазации автомобиля и огневой подготовке.

"При прохождении дистанции водители продемонстрировали свои навыки в умении преодолевать препятствия: поворот под углом 90 градусов, "змейку", въезд в условный бокс под углом 90 градусов задним ходом, разворот в ограниченном пространстве. Звания лучших удостоились три расчета, представляющие соединение, дислоцированное в Хабаровском крае", — отметил Гордеев.

Победители представят Восточный военный округ на заключительном этапе конкурса, который состоится во второй половине июня на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.