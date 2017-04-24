В Восточном военном округе выбрали лучшие расчеты радиотехнических войск

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр – РИА Новости. Лучшие расчеты радиолокационных станций Восточного военного округа определились на конкурсе "Воздушные рубежи-2017", сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
Участники выполнили нормативы по развёртыванию и свёртыванию радиолокационных станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт. Также экипажи прошли автодром, совершили марш на запасную позицию, преодолели заражённый участок местности, выполнив нормативы по защите от оружия массового поражения, частичной дегазации автомобиля и огневой подготовке.
"При прохождении дистанции водители продемонстрировали свои навыки в умении преодолевать препятствия: поворот под углом 90 градусов, "змейку", въезд в условный бокс под углом 90 градусов задним ходом, разворот в ограниченном пространстве. Звания лучших удостоились три расчета, представляющие соединение, дислоцированное в Хабаровском крае", — отметил Гордеев.
Победители представят Восточный военный округ на заключительном этапе конкурса, который состоится во второй половине июня на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.