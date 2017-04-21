Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США

Ровно 85 лет назад — 21 апреля 1932 года — были сформированы Морские силы Дальнего Востока, позже переименованные в Тихоокеанский флот ВМФ СССР. Сегодня его прямой российский наследник готовится к новым военным вызовам и активно наращивает мускулы — ремонтирует старые корабли и строит новые, тренируется на учениях, укрепляет рубежи береговой обороны. Хотя Тихоокеанскому флоту ВМФ России еще предстоит решить немало проблем, он обладает рядом серьезных преимуществ перед любым потенциальным противником в регионе.

Два дня рождения

Указ о создании Морских сил Дальнего Востока был подписан руководством СССР в непростые времена: в 1931 году Японская империя ввела войска в Манчжурию. Советское правительство, опасаясь вторжения на свою территорию, приняло решение усилить Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, в подчинение которой входили и немногочисленные на тот момент корабли Амурской флотилии.

Прикрыть "Бореи"

Официально моряки-дальневосточники отмечают свой профессиональный праздник 21 мая. В этот день в 1731 году императрица Анна Иоанновна распорядилась создать Охотскую флотилию — первое регулярное военно-морское формирование нашей страны в регионе. Однако именно 21 апреля 1932 года родилась та сила, которая десятилетиями оставалась доминирующей в акватории Тихого океана. И сегодня, как и 85 лет назад, Тихоокеанский флот несет службу в условиях крайне сложной военно-политической обстановки.

С начала этого года ТОФ по количеству упоминаний в СМИ уверенно догнал главных поставщиков военно-морских новостей прошлых лет — Северный и Черноморский флоты. Министерство обороны России практически каждый день рапортует о проведении на Дальнем Востоке очередных учений или внезапных проверок. Экипажи подводных и надводных кораблей проводят боевые стрельбы, морская авиация отрабатывает дальний перехват воздушных целей, войска береговой обороны обкатывают новые ракетные комплексы, морпехи штурмуют позиции условного противника.

Эти учения проходят на фоне резкого роста присутствия ВМС США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С января американские моряки регулярно проводят совместные тренировки со своими японскими и южнокорейскими союзниками, параллельно увеличивая свою сухопутную группировку вблизи Сеула.

Ударив крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат, президент США Дональд Трамп переключил внимание на ядерную программу КНДР. Кульминацией противостояния стало прибытие в середине апреля авианосца "Карл Винсон" к северокорейским берегам на дальность работы палубных истребителей-бомбардировщиков.

В этих условиях многие военные эксперты видят опасность и для нашей страны: американцы под шумок ведут разведку возможностей российского Тихоокеанского флота, чтобы в дальнейшем ограничить (или пресечь) его возможности по работе вне своих территориальных вод. В годы холодной войны их корабельные группы часто подходили близко к островам Курильской гряды — естественной преграде, отделяющей Охотское море от Тихого океана, и следили за нашими подводными лодками.

"Главная ударная сила ТОФ — подводные стратегические ракетоносцы, которые являются важной частью нашей ядерной триады, — рассказал РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — В составе флота — три "Кальмара" проекта 667БДР и два новых "Борея" проекта 955. Они входят в 25-ю дивизию подводных лодок. Основная задача Тихоокеанского флота — дать подводным крейсерам возможность выйти в районы боевого развертывания в случае необходимости. А для этого необходимо безоговорочно доминировать в районе Охотского моря. Пока что с этой задачей наши моряки справляются. Но американцы прекрасно осознают угрозу, которую представляют собой эти пять атомоходов. И будут ей противостоять".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © РИА Новости Встреча подводников прибывшего на базу крейсера "Александр Невский" на Камчатке

Судьба "Адмирала Лазарева"

Давней проблемой Тихоокеанского флота является возраст большинства надводных кораблей. После 1991 года ТОФ как наиболее удаленный от оперативно-командных центров ВМФ оказался в наихудшем положении из всех флотов. После распада СССР из состава объединения были выведены наиболее боеспособные корабли. Те же, что несут службу сейчас, в большинстве своем были построены еще в 80-х годах прошлого века.

"В дальние походы могут ходить только флагман — ракетный крейсер проекта 1164 "Варяг", эсминец проекта 956 "Быстрый" и три больших противолодочных корабля проекта 1155 "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов", — подчеркнул Виктор Мураховский. — Остальные корабли предназначены для действий в ближней морской зоне. В принципе, этого пока хватает. ТОФ не предназначен для ведения экспедиционных действий, в отличие от ВМС США, и играет сугубо оборонительную роль. Главная задача флота на Дальнем Востоке — обеспечить безопасность наших морских границ".

По мнению эксперта, полное обновление корабельного состава ТОФ — задача на десятилетия. Но серьезные подвижки уже есть. В этом году флоту должны передать корвет проекта 20380 "Совершенный". Еще три корабля данного класса в настоящий момент строятся на Амурском судостроительном заводе и Северной верфи. До 2020 года со стапелей должен сойти многоцелевой фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Исаков". Это мощный ударный корабль, вооруженный в том числе современными крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, в ближайшие пять лет ТОФ должен получить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка". Черноморский флот перевооружился на эти лодки очень быстро, получив аналогичное количество новых ПЛ в период с 2014-го по 2016 год. А это значит, что нашей промышленности по силам обновить подводные силы и на Дальнем Востоке.

Пока не ясна судьба нашего потенциально самого мощного корабля в регионе — тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 "Адмирал Лазарев". С 1999 года он находится в отстое. Периодически в Министерстве обороны обсуждается возможность его утилизации, однако окончательное решение еще не принято.

Сейчас корабль находится в доках 30-го судоремонтного завода ТОФ, который не имеет технических возможностей для такого крупного ремонта. Однако все может измениться, когда в строй будет введена новая гигантская верфь завода "Звезда" в бухте Большой камень. Ее мощностей хватит, чтобы строить и ремонтировать даже гигантские супертанкеры. Не исключено, что именно здесь "Адмирала Лазарева" приведут в порядок. Как считают многие эксперты, после модернизации он сможет серьезно усилить корабельный состав ТОФ.

Береговая оборона

По словам Виктора Мураховского, главным и самым эффективным союзником Тихоокеанского флота в регионе является география. Две главные военно-морские базы — Владивосток и Петропавловск-Камчатский — располагаются далеко друг от друга. Как пояснил эксперт, этот факт является преимуществом. Флот совместно с морской авиацией, таким образом, прикрывает оба фланга стратегически важного Охотского моря. А контроль над всеми Курильскими островами позволяет кораблями и подводным лодкам выходить в открытый океан и не пускать вероятного противника к себе "домой".

"Вторым преимуществом являются наши войска береговой обороны, — считает Мураховский. — На Дальнем Востоке сейчас формируют две дивизии, одна будет базироваться на Курилах, вторая — в районе Камчатки и Чукотки. В случае конфликта они будут бить по кораблям противника с хорошо укрепленных позиций на суше. Сейчас эти задачи выполняют 520-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада и 72-й полк береговых артиллерийских войск".

Ракетчики несут службу в поселке Смоляниново Шкотовского района Приморского края, а также на Сахалине и островах Курильской гряды — на Кунашире, Симушире и Итурупе. В рамках усиления береговой обороны стоящие на их вооружении береговые ракетные комплексы "Редут" с дальностью стрельбы до 460 километров будут заменяться современными системами "Бал" и "Бастион", снаряженными противокорабельными ракетами Х-35 и "Оникс" соответственно. На Дальнем Востоке уже развернуто несколько дивизионов этих комплексов.

"Еще один очень важный факт: военные строят на Курилах новый пункт материально-технического обеспечения, — рассказал Виктор Мураховский. — Это позволит серьезно увеличить время патрулирования нашей акватории кораблями ТОФ. Раньше им на дозаправку и пополнение запасов приходилось возвращаться либо на Сахалин, либо во Владивосток. Кроме того, на островах активно строят новые аэродромы для боевой авиации, в стратегически важных районах развертывают современные системы ПВО, например С-400. И наконец, самое главное — большое количество учений. Тихоокеанский флот остается эффективным главным образом потому, что постоянно тренируется. Уровень подготовки наших моряков по ряду параметров превзошел даже советские показатели".