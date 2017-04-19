Медведев рассказал о росте объемов производства в ОПК в 2016 году

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Объем производства в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) России в 2016 году вырос на 10%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства.

Медведев подчеркнул, что ОПК РФ первым оказался в условиях санкций и давления. Поэтому именно с этой сферы начался процесс импортозамещения.

"В результате – более чем на 10% вырос объём производства в ОПК. Рост производительности труда за год — 13%. Хочу еще одну цифру назвать: государственный оборонный заказ в 2016 году выполнен на рекордном уровне – 99%. Такого не было никогда. А что касается ядерного оружейного комплекса, что для нашей страны, как вы понимаете, очень чувствительно, этот показатель составил 100%", — заявил он.

"Напомню, мы занимаем второе место в мире на рынке вооружений. Объём экспорта продукции военного назначения превышает 15 миллиардов долларов США (в 2015 году – 14,5 миллиардов — ред.). Были подписаны новые контракты, а портфель заказов в конце прошлого года составил 50 миллиардов долларов США", — отметил глава правительства.