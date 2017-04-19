В Еврейской автономной области "Искандер-М" провели электронные пуски

ВЛАДИВОСТОК, 19 апр – РИА Новости. Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области (ЕАО) успешно провели электронные пуски ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"Соединение было поднято по учебной тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности, совершило марш на штатной технике и развернуло комплексы в заданном районе на неподготовленной местности. Учебные электронные пуски ракет были проведены по целям, имитирующим важные объекты условного противника, расположенным на дальности от 200 до 300 километров", — сказал Гордеев.

Помимо электронных пусков, военные также отработали оперативную смену района боевого применения. Кроме того, ракетчики сдали зачеты по индивидуальной профессиональной подготовке, знанию руководящих документов и прошли проверку по физической подготовке, добавил Гордеев.