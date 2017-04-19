Минобороны запускает раздел, посвященный памяти погибших при защите страны

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минобороны России открывает раздел на официальном сайте ведомства, посвященный увековечению памяти погибших при защите страны, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"Минобороны России открывает раздел официального сайта, посвященный деятельности военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом разделе будет подробно рассказано о главных направлениях и результатах работы Минобороны РФ по сохранению памяти защитников страны, погибших при исполнении воинского долга, о ведении поисковой работы, учете и обустройстве воинских захоронений в России и за рубежом, установлении судеб пропавших без вести.

Военное ведомство также сообщает, что в новом разделе посетители смогут узнать о планах и результатах работы поисковых экспедиций Минобороны РФ, ознакомиться с деятельностью военно-мемориальных служб военных округов и флотов.

"Значительный интерес для российской и зарубежной аудитории представляет рубрика о международной деятельности, в которой размещены отчеты о результатах работы и контакты филиалов представительств Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом: в Германии, США, Венгрии, Китае, Польше, Чехии, Словакии и Румынии", — добавили в ведомстве.