В столовых российской армии может появиться отечественный квас

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с министром обороны Сергеем Шойгу вопрос о включении отечественного кваса в перечень продукции, закупаемой для армии.

В ходе поездки в Новгородскую область президент встретился с представителями деловых и потребительских общественных организаций региона. Одна из участниц встречи обратилась к президенту с просьбой обеспечить производимому в Новгородской области квасу "Никола" приоритет при госзакупках.

"Я с вами согласен, и Сергея Кужугетовича к этому вопросу верну еще раз. Вернется, уже сам лично посмотрит, хотя у него, кроме кваса "Никола", есть чем заниматься, но в принципе это вопрос не праздный", — согласился Путин.