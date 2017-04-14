Делегация ВМС Чили посетила ряд боевых кораблей ВМФ в Кронштадте

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Делегация военно-морских сил Чили во главе с командующим ВМС Энрике Ларанньягой Мартином в рамках первого в истории визита в Россию посетила ряд новых боевых кораблей военно-морского флота РФ в Кронштадте и ознакомилась с предприятиями ОПК Санкт-Петербурга, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Делегация чилийских ВМС во главе с командующим ВМС Республики Чили адмиралом Энрике Ларанньягой Мартином в рамках первого в истории визита военно-морской чилийской делегации в РФ, посетила ряд боевых кораблей новых проектов ВМФ России", — говорится в сообщении.

В частности, делегация побывала на борту новейшего фрегата "Адмирал Эссен" и противодиверсионном катере проекта "Нахимовец", в Кронштадте.

"В сопровождении представителей Главного командования ВМФ России и командования Ленинградской военно-морской базы чилийская военно-морская делегация была проинформирована о возможностях и характеристиках кораблей. На борту фрегата "Адмирал Эссен" чилийским морякам было продемонстрировано штатное спасательное снаряжение экипажа", — отмечает Минобороны России.

Кроме того, Адмирал Энрике Ларанньяга Мартин посетил Кронштадтский Морской собор. Также в рамках визита чилийская делегация посетила производственные площадки "Северной верфи" в Санкт-Петербурге. В ходе встречи с представителями Объединенной судостроительной корпорации, Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз" и "Северного проектно-конструкторского бюро" гости были проинформированы об экспортных проектах боевых кораблей.