Состав объединенной системы ПВО СНГ могут увеличить при необходимости

БИШКЕК, 12 апр — РИА Новости. Состав сил и средств объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ может быть увеличен при необходимости, сообщил журналистам в среду начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"На сегодняшний день в состав сил и средств объединенной системы ПВО государств-участников СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск и 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы", — перечислил он.

"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости он может быть увеличен", — продолжил генерал.

Он также отметил, что в рамках объединенной системы ПВО "проводятся мероприятия военно-технического сотрудничества". Так, в Казахстан поставлено зенитное ракетное вооружение, в Киргизии модернизированы и оснащены современной техникой системы связи, в Таджикистан поставлена авиационная и зенитная ракетная техника, а в Армению и Белоруссию поставлены запасные части и имущество к технике ПВО.