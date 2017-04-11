ОАК планирует производить ежегодно от 30 до 50 бомбардировщиков Ту-160М2

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует начать серийное производство модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 с 2022 года, ежегодно будет выпускаться от 30 до 50 машин, сообщил во вторник глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Опытно-конструкторские работы у нас заканчиваются в 2021 году, начиная с 2022 года мы начинаем производство серийное этих машин", — сказал Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что ОАК рассчитывает ежегодно производить от 30 до 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М2, в настоящее время точная цифра обсуждается с заказчиком.