Российский самолет выполнит наблюдательные полеты над США и Канадой

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский самолет с 10 по 15 апреля выполнит наблюдательный полет над территорией США, с 18 по 22 апреля – над территорией Канады, заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации международного договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательные полеты на российском самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады", — сказал Рыжков.

По его словам, наблюдательный полет над США будет выполняться в период с 10 по 15 апреля аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность полета составит 4900 километров. Наблюдательный полет над Канадой будет выполняться в период с 18 по 22 апреля с аэродрома открытого неба Икулуит. Максимальная дальность полета составит 6150 километров.

Как отметил Рыжков, российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемыми сторонами маршруту, а американские и канадские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты РФ над территориями государств-участников договора в 2017 году, добавил Рыжков.