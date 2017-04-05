Дворкович рассказал о новых мерах по безопасности метрополитена

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Постановление правительства о безопасности метрополитена учитывает все обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге и направлено на минимизацию рисков повторения таких событий, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее в среду утвердил требования по обеспечению транспортной безопасности, в том числе к антитеррористической защищенности объектов метрополитена. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"После событий, которые произошли буквально несколько дней назад в Санкт-Петербурге, после теракта, который произошел в перегоне между двумя станциями метрополитена, мы проверили, соответствует ли документ тем обстоятельствам, которые сопутствовали этому случаю, и еще раз подтвердили, что все установленные документом требования учитывают данные обстоятельства и их полноценная реализация будет способствовать минимизации вероятности повторения подобных случаев", — сказал Дворкович журналистам.

"Данное постановление готовилось давно, несколько месяцев, и учитывало все современные технологии, все современные требования к безопасности движения и безопасности пассажиров на линиях и станциях метрополитена", — добавил он. По словам Дворковича, документ вступает в силу со дня подписания.

При этом после его публикации дается время на приведение всех документов и регламентов в соответствие с установленными требованиями. По словам вице-премьера, большая часть требований, установленных документом, на практике применяется и реализуется службами безопасности, работниками метрополитена и специальными службами и в настоящее время. Оценка уязвимости объектов должна быть осуществлена в ближайшие месяцы с момента выпуска документа.

"Все организации, которые обеспечивают работу метрополитена в разных городах, должны будут назначить специальных ответственных за транспортную безопасность, создать подразделения транспортной безопасности, обеспечить реализацию регламента взаимодействия подразделений транспортной безопасности со специальными службами, федеральной службой безопасности, правоохранительными органами, которые занимаются соответствующей деятельностью, и обеспечить оснащение техническими средствами безопасности всех станций, перегонов метрополитена. Это сочетание средств досмотра, индивидуального и массового, сочетание систем видеонаблюдения и анализа данных, получаемых с помощью систем видеонаблюдения, и регламента реагирования на возникновение соответствующих рисков", — подчеркнул Дворкович.