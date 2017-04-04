В Японском море "Адмирал Виноградов" провел учебный бой с подлодкой

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр — РИА Новости. Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Виноградов" в морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море при поддержке самолетов противолодочной авиации обнаружил и уничтожил подлодку условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Экипаж БПК "Адмирал Виноградов" при поддержке противолодочных самолетов Ту-142 и ИЛ-38 морской авиации флота отработал комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению. Роль подлодки условного противника играла дизель-электрическая подводная лодка ТОФ", — сообщил Матвеев.

По его словам, экипаж корабля провел комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной лодкой условного противника. После чего обнаруженная субмарина была условно уничтожена с помощью реактивных бомбовых установок и торпедного вооружения корабля. Кроме того, БПК преодолел минное поле, выставленное подводной лодкой условного противника, с отработкой элемента по уничтожению плавающих мин из артиллерийского комплекса АК-630 и с выполнением практических стрельб.

"В ближайшее время экипажу корабля предстоит провести одиночный артиллерийский бой, отразить атаки средств воздушного нападения и малоразмерных быстроходных целей с выполнением практических ракетных и артиллерийских стрельб", — добавил Матвеев.