В России стартовали испытания первого спутника единой космической системы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские космические войска приступили к испытаниям спутника единой космической системы (ЕКС), которая в будущем составит основу космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что к 2020 году орбитальная группировка космических аппаратов нового поколения СПРН позволит обеспечить контроль всей поверхности земного шара.

СПРН является первым рубежом противоракетной обороны России. Она включает в себя орбитальную группировку военных космических аппаратов (первый эшелон), которые фиксируют запуск чужих межконтинентальных баллистических ракет, и сеть наземных средств радиолокации (второй эшелон).

В прошлом году войска воздушно-космической обороны успешно завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля СПРН. Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.