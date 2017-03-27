Сербский премьер ожидает от России скорейшей передачи самолетов МиГ-29

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Премьер-премьер Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает передачи российской стороной в максимально короткий срок Белграду самолетов МиГ-29 и другой военной техники.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Чепурин заявил, что сроки передачи Россией шести МиГ-29 и другой военной техники Сербии в рамках военно-технической помощи зависят от технических вопросов, которые как ожидается, вскоре будут решены. В понедельник в Москве находится сербская делегация во главе с премьером и кандидатом в президенты Сербии Александром Вучичем, а также министром обороны Зораном Джорджевичем. В понедельник же прошла встреча президента РФ Владимира Путина с Вучичем.

После этой встречи сербский премьер заявил, что ожидает подписания соответствующих документов и прибытия самолетов в Сербию "в максимально короткий срок".

На просьбу журналистов уточнить, идет ли речь о нескольких днях или нескольких неделях, Вучич ответил: "Несколько дней или несколько недель, но я бы не говорил о нескольких месяцах".

В конце декабря глава правительства Сербии по итогам встречи в Москве с министром обороны России сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм. Белград ожидает, что Россия до конца апреля передаст Сербии МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики.