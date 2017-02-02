В РВСН началась тренировка по оценке применения оружия массового поражения

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Около 1 тысячи военнослужащих и более 100 единиц специальной техники подразделений радиационной, химической и биологической защиты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) задействованы в тренировке по оценке последствий применения оружия массового поражения, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На пунктах управления развернуто более 50 постов РХБ наблюдения. В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, также организована отработка совместных задач с ракетными полками ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", кроме того, будет проведена полная специальная обработка более 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки.

Подчеркивается, что тренировка позволит повысить уровень "практической выучки подразделений РХБ защиты к выполнению мероприятий в условиях диверсий на РХБ опасных объектах".