Военные ЗВО получат свыше 1,5 тысячи единиц нового вооружения в 2017 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи единиц новейшего вооружения и военной техники поступит в Западный военный округ в 2017 году, первые поставки планируются уже в конце января, сообщил представитель ЗВО Игорь Мугинов.

"В 2017 году в соединения и воинские части ЗВО поступит более 1,5 тысячи образцов новейшего вооружения и военной техники", — сказал Мугинов.

По его словам, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО пополнится самолетами фронтовой и вертолетами армейской авиации, среди которых истребители Су-35 и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.

Мугинов отметил, что зенитно-ракетные подразделения ЗВО продолжат перевооружение на комплексы С-400 "Триумф", а войсковое ПВО — на БУК-М3.

Кроме того, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.