Военные ЗВО получат свыше 1,5 тысячи единиц нового вооружения в 2017 году
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи единиц новейшего вооружения и военной техники поступит в Западный военный округ в 2017 году, первые поставки планируются уже в конце января, сообщил представитель ЗВО Игорь Мугинов.
"В 2017 году в соединения и воинские части ЗВО поступит более 1,5 тысячи образцов новейшего вооружения и военной техники", — сказал Мугинов.
По его словам, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО пополнится самолетами фронтовой и вертолетами армейской авиации, среди которых истребители Су-35 и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, ударные вертолеты Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27.
Мугинов отметил, что зенитно-ракетные подразделения ЗВО продолжат перевооружение на комплексы С-400 "Триумф", а войсковое ПВО — на БУК-М3.
Кроме того, мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками и реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г". Продолжится перевооружение подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и соединений специального назначения.
Самые яркие моменты форума "Армия-2016"
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".