Под Тверью дивизионы ПГРК "Тополь" вышли на маршруты боевого патрулирования

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Учения в соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с выводом пусковых установок ракетного комплекса "Тополь" на полевые позиции начались в Тверской области, особое внимание будет уделено отработке действий по уничтожению условных диверсантов, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что на занятиях будет отработано приведение подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса на маршруты боевого патрулирования и боевое дежурство на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.
В учениях участвуют около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.