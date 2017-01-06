В Забайкалье военные психологи проанализировали более трех тыс новобранцев

ХАБАРОВСК, 6 янв — РИА Новости. Психологи соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, провели социально-психологический анализ более 3 тысяч новобранцев окружного учебного центра, общевойскового объединения ВВО и воинских частей окружного подчинения, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Работники воспитательных структур, социологи и психологи соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, провели социально-психологический анализ вновь прибывшего молодого пополнения. На данный момент изучены личности более 3 тысяч призывников окружного учебного центра, общевойскового объединения ВВО и воинских частей окружного подчинения", — сказал Гордеев.

Он отметил, что по данным проведенного исследования около 20% военнослужащих имеют высшее образование и еще 30% — среднее профессиональное. До призыва в Вооруженные силы РФ 90% граждан учились или работали. Более 10% новобранцев женаты и имеют детей. Свыше 90% призванных пошли служить в ВС РФ с желанием.