На острове Врангеля развернут радиолокационный комплекс "Сопка-2"

ХАБАРОВСК, 4 янв — РИА Новости. Новый радиолокационный комплекс "Сопка-2" для наблюдения за воздушной обстановкой в Арктике был развернут на острове Врангеля, заявил журналистам в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев.

"На острове Врангеля в 2016 году введен в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2". Основная задача данного ТРЛК — получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне", — сказал он.

Гордеев отметил, что благодаря высокой разрешающей способности "Сопка-2" способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы. Комплекс оборудован защитным антенным куполом и способен работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до минус 40 градусов по Цельсию.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.