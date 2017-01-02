Севфлот обеспечит присутствие России в мировом океане в 2017 году

МУРМАНСК, 2 янв – РИА Новости. Северный флот в 2017 году продолжит активную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана, в том числе, в различных районах Атлантики и на Средиземноморском бассейне, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"В 2017 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана", — цитирует Серга командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова.

По словам командующего, в настоящее время данную задачу в восточных районах Средиземного моря успешно решает корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий", большой противолодочный корабль "Североморск" и ряд судов обеспечения.

"Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн", — говорится в сообщении.

Всего в 2016 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 30 дальних походов.