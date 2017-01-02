Инженерные войска получат в 2017 году 15 новых средств вооружения

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пятнадцать средств инженерного вооружения будут приняты Инженерными войсками РФ в 2017 году, сообщил журналистам в понедельник начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди принимаемых на вооружение орудий числятся модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, передвижная буровая установка ПБУ-100, лесопильный комплекс ВМЛК-1, электростанция инженерная ЭД-30АИ, а также сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ.