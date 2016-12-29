Во всех гарнизонах ВВО начались масштабные тренировки по антитеррору

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Около одной тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр", будут задействованы в ходе масштабной тренировки с подразделениями противодействия терроризму во всех гарнизонах Восточного военного округа, заявил в четверг начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"Масштабные тренировки с подразделениями противодействия терроризму стартовали во всех гарнизонах Восточного военного округа", — сказал Гордеев.

По его словам, в ходе тренировок будут отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.

Также к тренировкам будут привлечены разведывательные, медицинские и подразделения РХБ защиты, штатные пожарные команды.