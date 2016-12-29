СМИ: Чкаловская авиабаза станет авиационной дивизией особого назначения

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Авиационную базу в Чкаловском, в состав которой входил разбившийся в районе Сочи самолет Ту-154, реорганизуют в 2017 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

"На ее базе будет заново создана легендарная Авиационная дивизия особого назначения (АДОН)", — говорится в материале.

Издание отмечает, что формирование АДОН на базе 800-й авиационной базы 2-го разряда начнется в начале следующего года, подразделение будет базироваться на подмосковном аэродроме Чкаловский.

АДОН была расформирована в 2010 году. Самолеты и вертолеты дивизии перевозили военнослужащих и гражданских специалистов, а в случае необходимости эвакуировали их из горячих точек.

Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В качестве основных версий катастрофы рассматриваются попадание посторонних предметов в двигатель лайнера, некачественное топливо, ошибка пилотов и техническая неисправность воздушного судна.