СМИ назвали имя главного кандидата на пост главы "Уралвагонзавода"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Замглавы Минпромторга Александр Потапов рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ), пишет газета "Коммерсант".
Издание, ссылаясь на ряд топ-менеджеров предприятий ОПК и высокопоставленного сотрудника аппарата правительства, пишет, что вопрос о замене главы УВЗ практически решен, кадровые перестановки произойдут в первом квартале 2017 года.
"Сейчас ведется отбор потенциальных кандидатов, но в качестве наиболее вероятного сменщика господина (Олега) Сиенко называется заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, курирующий ОПК. Топ-менеджеры в отрасли характеризуют его как "системного человека" и "антикризисного управленца", способного разобраться с проблемами УВЗ", — пишет "Коммерсант".
Источник, близкий к администрации президента, отметил, что изменения произойдут и в совете директоров УВЗ: его покинет помощник президента по кадровым вопросам Евгений Школов, который был председателем совета в 2011-2012 годах.
Госкорпорация "Ростех" включает порядка 700 организаций, из которых сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и пять – в гражданских отраслях промышленности. Организации "Ростеха" расположены на территории 60 субъектов и поставляют продукцию на рынки более 70 стран.