Шойгу рассказал о реакции на усиление позиций НАТО у границ России

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия была вынуждена увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений своего воздушного пространства самолетами НАТО, заявил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Активизировалась разведывательная деятельность стран НАТО у границ России. За 10 лет общее количество полетов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России — в 8 раз… Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушения российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике", — сказал Шойгу на итоговой коллегии Минобороны.