Шойгу рассказал о ликвидации Спецстроя

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о реформе военно-строительного комплекса; изменения, в частности, коснутся работы Федерального агентства специального строительства (Спецстроя).

"Спецстрой упраздняется, в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Министерства обороны", — заявил Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны.

По словам министра, изменения позволят исключить "промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов".

Шойгу добавил, что все работы будут выполняться преимущественно силами предприятий Минобороны. После реформы численность управленческого персонала должна сократиться вдвое.