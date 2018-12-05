МХТ им. Чехова завершает год работой режиссера Сигаловой "ХХ век. Бал"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Последняя премьера уходящего года в Московском художественном театре имени Чехова – "ХХ век. Бал" в постановке известного режиссера Аллы Сигаловой — состоится в среду, сообщили в пресс-службе театра.

Как отмечает пресс-служба, "ХХ век. Бал" – это отражение памяти в двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами. Авторы инсценировки – Алла Сигалова и Константин Эрнст, за сценографию отвечает художник Николай Симонов, за костюмы – Александр Васильев и Мария Данилова. В спектакле занята практически вся труппа – в основном молодое поколение артистов театра.

"Поскольку мы сегодня уже чуть-чуть отодвинулись от ХХ века, хочется к нему возвращаться, его переосмысливать, вспоминать. Вспоминать те образы, которыми мы жили в ушедшем веке", — сказала Сигалова накануне премьеры.

По словам режиссера, самое сложное в работе над этим спектаклем было выбрать опорные точки каждого десятилетия ХХ века.

"Все это делалось на самом начальном этапе написания инсценировки, и мы с Константином Львовичем провели очень много времени – фантазируя, размышляя, накидывая идеи и жестко сортируя и отсекая. Это было мучительно. Потому что хотелось оставить и то, и другое, и еще, и еще", — призналась Сигалова.

В спектакле много музыки, песен и танцев, но режиссер подчеркивает, что это драматический спектакль, в котором участвуют только драматические артисты.

Главным образом спектакля, местом, где события ХХ века, сменяя друг друга, рассказывают его историю, создатели постановки выбрали вокзал. "Вокзал – это место, где прощаются и встречают, приезжают и уезжают в прямом и переносном смысле" — сказала Сигалова.

Режиссер отметила, что самой трудоемкой в этом спектакле была работа постановочной части, а самой длительной – отбор костюмов. Полтысячи костюмов было создано для 50 артистов, занятых в спектакле. По словам известного коллекционера, историка моды Александра Васильева, три месяца проходила только примерка костюмов.

"Я подбирал сам, много путешествовал по России, Европе, Прибалтике и привез 12 чемоданов винтажных нарядов – всего 700 костюмов, из которых отобрали 250. Мои костюмы от 60-х годов до конца века, от Гагарина до Ельцина и Путина, а автор остальных – Мария Данилова. Большое внимание уделяли не только костюмам, но и аксессуарам, обуви, которая дает определенную походку, ощущение эпохи. Я хотел сделать так, чтобы никто из зрителей, сидящих в зале, не мог сказать – "нет, у нас так не ходили, так не одевались", — рассказал он.