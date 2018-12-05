Солистка группы "Винтаж" рассказала об опасном диагнозе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У солистки группы "Винтаж" Анны Плетневой обнаружили бактерии легионеллы, провоцирующие заболевания легких. Об этом певица рассказала в Instagram.

Двадцать седьмого ноября Плетневу госпитализировали с подозрением на воспаление легких. Сейчас артистка сообщила, что идет на поправку и сможет выступить на концерте 8 декабря в Казани.

"От этой болезни по сей день погибают 20 процентов заболевших из-за того, что не могут установить правильно диагноз", — отметила она. Также певица поблагодарила медиков за то, что они оперативно провели диагностику и начали лечение.

Легионеллез — инфекция, которую вызывают микроорганизмы легионеллы. Она поражает органы дыхания, часто в форме тяжелых пневмоний.

Анна Плетнева стала солисткой "Винтажа" в 2008 году. В 2016-м певица начала сольную карьеру, однако спустя два года вернулась в состав группы.