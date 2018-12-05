В Москве выступит фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Камерный концерт фронтмена культовой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в рамках российского тура, посвященного выходу его новой книги стихов, пройдет в Москве во вторник в клубе Icon, сообщила пресс-служба концертного агентства T.C.I.

"Я представляю свою книгу Messer в пяти городах, я подумал, что традиционный формат автограф-сессии — это скучно. Мы придумали литературно-музыкальное шоу. В первой части два артиста прочитают мои стихи, имена сейчас раскрывать не буду, но один из них русский. Во второй части я и мой старый друг и коллега Петер Тэгтрен исполним песни группы Lindemann", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Артист в рамках тура выступил в Санкт-Петербурге 3 декабря. После Москвы он посетит Новосибирск (9 декабря), Иркутск (11 декабря), Самару (13 декабря). Как сообщила пресс-служба агентства T.C.I., на шоу применяется система Yondr для предотвращения съемки концертов на мобильные телефоны.