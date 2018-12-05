Умер американский актер Филип Боско

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Американский актер Филип Боско, получивший премию "Тони" за роль в спектакле "Одолжите тенора!" в 1989 году, умер в понедельник в США в возрасте 88 лет, сообщил в Facebook его внук Люк Боско.

"Мой любимый дед, неукротимая сила в театре и человек большого великодушия, скончался вчера вечером. Мы нескоро забудем твою грацию, храбрость, решительную волю и любовь, которую ты с такой легкостью находил вокруг. Ты мой герой и герой еще для многих молодых актеров", — написал он.

Впервые Боско был номинирован на премию Тони в 1960 году, после этого его номинировали еще четыре раза, а в 1989 году он стал лауреатом премии.

Он снялся во многих фильмах, включая картины "Дикари", "Клуб первых жен", "Трое мужчин и младенец", "Кейт и Лео" и других.