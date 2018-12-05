Поэт Кацов назвал Андрея Битова талантливым и умным писателем

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Один из основателей советского постмодернизма, обладатель двух государственных премий РФ Андрей Битов был не только талантливым неординарным писателем, но и очень умным человеком, рассказал РИА Новости известный журналист, писатель, поэт и эссеист Геннадий Кацов, проживающий в Нью-Йорке.

Писатель Андрей Битов ушел из жизни 3 декабря в Москве в возрасте 81 года.

Кацов поделился с РИА Новости своими воспоминаниями об одной из своих встреч с писателем, которая произошла около 20 лет назад, и взглядом на творческий путь Битова.

Встреча с черновиками



"В январе 1996 года Андрей Битов выступал в Нью-Йорке, и судьба распорядилась так, чтобы это выступление я не пропустил. В один из вечеров на компактный и невысокий подиум популярного манхэттенского кафе-клуба Anyway, совладельцем которого я в то время являлся, вышел Андрей Битов. Он держал кипу бумажных листов – судя по заявленному названию выступления, черновиков Пушкина. По крайней мере, их копий", — вспоминает Кацов.

Битов читал с листа под музыкальное сопровождение. В перформансе принимали участие Александр Александров из состава легендарных "Аквариума" и "Звуки Му", а также джазовый трубач и композитор Юрий Парфёнов.

Выступление длилось около 20 минут, после чего Геннадий Кацов попросил у Битова страницы "черновиков". "Это были печатные тексты в жанре "тема с вариациями" — расписанные построчно, чтобы их удобно было читать вслух, черновые записи Пушкина", — рассказывает он.

"Основная идея Битова отчётлива и понятна: так же, как вокруг заданного джазового квадрата или известной темы, джазмены в рамках джем-сейшн сплетают гармонии и дисгармонии, так и каждая много раз откорректированная Пушкиным строка полна самодостаточных дискурсов, которыми заполнен черновик", – вспоминает Кацов.

Титан постмодернизма



Характеризуя творчество Битова, Кацов отмечает, что он – один из основателей русского постмодернизма, со всеми признаками этого течения в его прозе и поэзии, уже существовавшими на Западе до выхода в свет его первого романа "Пушкинский дом", который в 1978-м издается в США". Роман выходит почти одновременно с еще двумя шедеврами русского постмодернизма: первого романа Саши Соколова "Школа для дураков" (1976) и известного парижского издания "Москва – Петушки" Венедикта Ерофеева (1977).

"Интересно, что "Пушкинский дом" Битов начал писать в 1964 году – вначале как рассказ под впечатлением от суда над Иосифом Бродским, а в дальнейшем – роман в духе интертекстуального антиучебника по русской литературе. И почти 14 лет понадобилось роману для выхода в свет, видимо, в нужное время", — отмечает Кацов.

"Битов одним из первых привил постмодернистские приемы, фрагментарность, принципы монтажа — ни в коем случае не хочу сказать "заимствовал", это были самостоятельные открытия — для жизни в русской литературе. Он был умным человеком. В этом мнении я не одинок. Пожалуй, это – главное, что можно было ощутить при встрече с Андреем Битовым", — добавляет собеседник РИА Новости.

"Нам, его современникам, повезло встретиться с ним, а поколениям будущим – только остаются его работы. Согласитесь, тоже немало. Мир душе его!" – подводит итог Геннадий Кацов.

Один из основателей советского постмодернизма, обладатель двух Государственных премий РФ Битов родился в Ленинграде. Он начал писать в 1956 году, первые рассказы Битова были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Первая книга писателя "Дачная местность" вышла в 1967 году в Москве, затем последовали "Аптекарский остров", "Уроки Армении", "Образ жизни", "Дни человека" (1976), "Семь путешествий", "Пушкинский дом", опубликованный в США в 1978 году, в СССР роман был впервые опубликован почти через 10 лет — в журнале "Новый мир" в 1987 году.

Битов публиковался в запрещенном в СССР диссидентском альманахе "Метрополь", за что был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным". Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.

С 1985 года вышло более 30 книг Битова, среди которых "Грузинский альбом", "Книга путешествий", "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Оглашенные", "Империя в четырех измерениях", "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" и другие.

Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. Битов обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. С 1991 писатель является президентом российского ПЕН-клуба.