Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украину воссоединиться

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Известный украинский танцовщик Сергей Полунин заявил, что "Россия и Украина всегда будут вместе", призвал две страны воссоединиться и напомнил, что "любовь друг к другу — дороже всего".

Украинский артист балета Сергей Полунин стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона, он также выступал в качестве премьера на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году стал приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене. Кроме того, последнее время артист снимается в кино. В конце ноября получил российский паспорт.

"Россия и Украина всегда будут вместе. Любовь друг к другу — дороже всего. Скоро мы снова будем вместе", — написал танцор на личной странице в Instagram. Он также опубликовал фотографии своих паспортов, украинского и российского, заявив, что народы скоро воссоединятся.

Ранее Полунин заявил, что для него Россия "была и есть добром" и он "очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.