Пушкинский музей запустит онлайн-академию в 2019 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Все желающие смогут изучать историю искусства в рамках проекта "Онлайн-академия Пушкинского", которая начнет работу в первой половине 2019 года, рассказала на пресс-конференции во вторник директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.

"Онлайн-академия Пушкинского запускается в первой половине 2019 года. Начинается с "Краткой истории мирового искусства", — сказала Лошак.

Проект позволит изучать историю искусства всем желающим. Первый курс предназначен для молодой аудитории, а также тех, кто только начинает знакомство с историей искусства. Также для пользователей будет доступен ряд авторских курсов ведущих специалистов музея и зарубежных специалистов.

"До 2022 года Академия будет сфокусирована на запуске курсов, посвященных тем залам музея, которые будут недоступны на время его реконструкции с 2022 по 2026 год", — говорится в презентации.