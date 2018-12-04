В Москве могут увековечить память о Битове, заявил депутат Мосгордумы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Память о писателе Андрее Битове могут увековечить в Москве, если поступит предложение от Союза писателей, сообщил РИА Новости глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

Ранее сообщалось, что писатель ушел из жизни в Москве в возрасте 81 года.

"Это замечательный писатель, конечно. Я думаю, что если поступит предложение от Союза писателей, то, конечно, мы с удовольствием рассмотрим его. В принципе память о нем стоило бы оставить. В каком виде — это будет зависеть от тех предложений, которые могут возникнуть, в том числе финансирование того или другого предложения", — сказал Герасимов.

Битов публиковался в запрещенном в СССР диссидентском альманахе "Метрополь", за что был уволен из Московского литературного института, где вел занятия по литературному мастерству. После этого его перестали публиковать в СССР, он стал "невыездным". Новые публикации на родине стали возможны только с началом перестройки в СССР.

С 1985 года вышло более 30 книг Битова, среди которых "Грузинский альбом", "Книга путешествий", "Человек в пейзаже" (1988), "Улетающий Монахов" (1990), "Оглашенные", "Империя в четырех измерениях", "Моление о чаше" (2007), "Преподаватель симметрии" и другие.

Сочинения писателя переведены почти на все европейские языки. Битов — обладатель многочисленных международных и российских литературных премий. С 1991 писатель являлся президентом российского ПЕН-клуба.