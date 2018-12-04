МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Сети появился официальный трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли. Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment в YouTube.
Фильм расскажет о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обрела суперсилу после столкновения с враждующими инопланетными расами, став практически неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.
Режиссерами картины стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими фильмами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".
Российская премьера фильма "Капитан Марвел" запланирована на март 2019 года.