МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Сети появился официальный трейлер фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон в главной роли. Ролик опубликован на официальном канале Marvel Entertainment в YouTube.

Это первый проект студии с центральным женским персонажем.

Фильм расскажет о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обрела суперсилу после столкновения с враждующими инопланетными расами, став практически неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

Режиссерами картины стали Анна Боден и Райан Флек, известные своими фильмами "Это очень забавная история" и "Полу-Нельсон".

Российская премьера фильма "Капитан Марвел" запланирована на март 2019 года.