ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Неделя торгов работами "старых мастеров" стартует во вторник в Лондоне, среди топ-лотов – работы Антониса Ван Дейка, Брейгелей и Рембрандта.
Sotheby's и Рембрандт
"Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" кисти Рембрандта – топ-лот вечерних торгов Sotheby's, которые пройдут 5 декабря. Работа оценивается в 6-8 миллионов фунтов стерлингов.
Картина выставляется на торги впервые за 60 лет. Перед выставкой в Лувре в 2011 году, в процессе технической экспертизы и реставрации, на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие художнику.
"Отпечатки были оставлены на сырой краске, вероятно, большим пальцем художника. Впоследствии они были скрыты еще одним слоем краски и слоями лака. Конечно, наверняка говорить о принадлежности отпечатков мы не можем, но считается, что это единственные существующие отпечатки голландского мастера", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
Картина Питера Брейгеля-старшего "Пейзаж с рыбаками, выгружающими и продающими свой улов, с пророком Ионой вдали" оценивается в 1,8-2,5 миллиона фунтов стерлингов.
Эксперты аукционного дома называют работу редким ранним шедевров художника, написанном для Барберини, одной из самых влиятельных семей Италии.
Также на торги Sotheby's выставлены работы Брейгеля-младшего и Якоба ван Рейсдела.
Christie's и Ван Дейк
Топ-лотом вечерних торгов Christie's 6 декабря станет портрет девятилетней дочери английского короля Карла I Мэри кисти Антониса Ван Дейка.
"Это один из самых важных европейских королевских портретов, когда-либо выставлявшихся на торги. Он написан с натуры: вы видите вокруг головы Мэри такой ореол, он означает, что голову Ван Дейк писал отдельно от всего остального. Роскошное платье, в котором изображена принцесса, возможно, то самое, в котором она вышла замуж. Да-да, в девять лет – это был ранний брак, но не исключительный случай", — рассказала РИА Новости в пятницу руководитель "вечерних торгов" работами "старых мастеров" аукционного дома Christie's Клементин Синклер.
"Дедал, прикрепляющий крылья сыну Икару" кисти Андреа Сакки выставляется на торги с эстимейтом в 250-350 тысяч фунтов стерлингов.