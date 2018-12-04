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Культура

В Лондоне стартует неделя торгов работами "старых мастеров"

(обновлено: 04:42 04.12.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фотоВид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 4 дек – РИА Новости, Мария Табак. Неделя торгов работами "старых мастеров" стартует во вторник в Лондоне, среди топ-лотов – работы Антониса Ван Дейка, Брейгелей и Рембрандта.

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© РИА Новости
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Sotheby's и Рембрандт

"Этюд головы и сложенных рук молодого человека, или Христос в молитве" кисти Рембрандта – топ-лот вечерних торгов Sotheby's, которые пройдут 5 декабря. Работа оценивается в 6-8 миллионов фунтов стерлингов.

Картина выставляется на торги впервые за 60 лет. Перед выставкой в Лувре в 2011 году, в процессе технической экспертизы и реставрации, на картине были обнаружены отпечатки пальцев, предположительно, принадлежащие художнику.

"Отпечатки были оставлены на сырой краске, вероятно, большим пальцем художника. Впоследствии они были скрыты еще одним слоем краски и слоями лака. Конечно, наверняка говорить о принадлежности отпечатков мы не можем, но считается, что это единственные существующие отпечатки голландского мастера", — сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

Картина Питера ван Лара Автопортрет с магической сценой
© Предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
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До недавнего времени работа выставлялась в музее Рембрандта в Амстердаме, причем висела в зале, который ранее был спальней художника.

Картина Питера Брейгеля-старшего "Пейзаж с рыбаками, выгружающими и продающими свой улов, с пророком Ионой вдали" оценивается в 1,8-2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Эксперты аукционного дома называют работу редким ранним шедевров художника, написанном для Барберини, одной из самых влиятельных семей Италии.

Художник Пабло Пикассо. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Заритовский
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К другим топ-лотам торгов относятся два портрета кисти Ван Дейка: портрет 11-летнего принца Уэльского, в будущем Карла II, и его 9-летней сестры Мэри. Первая работа выставлена с эстимейтом в 2-3 миллиона фунтов стерлингов, вторая – в 600-800 тысяч.

Также на торги Sotheby's выставлены работы Брейгеля-младшего и Якоба ван Рейсдела.

Christie's и Ван Дейк

Топ-лотом вечерних торгов Christie's 6 декабря станет портрет девятилетней дочери английского короля Карла I Мэри кисти Антониса Ван Дейка.

"Это один из самых важных европейских королевских портретов, когда-либо выставлявшихся на торги. Он написан с натуры: вы видите вокруг головы Мэри такой ореол, он означает, что голову Ван Дейк писал отдельно от всего остального. Роскошное платье, в котором изображена принцесса, возможно, то самое, в котором она вышла замуж. Да-да, в девять лет – это был ранний брак, но не исключительный случай", — рассказала РИА Новости в пятницу руководитель "вечерних торгов" работами "старых мастеров" аукционного дома Christie's Клементин Синклер.

Аукцион. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Christie's совершил одну из самых важных продаж в мировой истории аукционов
Christie's в рамках "классической недели" проводит также несколько тематических аукционов. 4 декабря состоятся торги произведениями европейской скульптуры, 5 декабря будут выставлены на продажу принадлежащая школе Rugby School коллекция из 200 произведений "старых мастеров" и старинных рукописей, античные скульптуры и коллекция старинных золотых шкатулок. 6 и 7 декабря аукционный дом выставляет на продажу коллекцию бизнесмена из Нидерландов Эрика Албады Йелгерсмы. Топ-лотами этой коллекции станет пара портретов кисти Франса Халса "Портрет 37-летнего джентльмена" и "Портрет 36-летней леди" с эстимейтом 8-12 миллионов фунтов стерлингов.

Аукционный дом Christie's. Архивное фото
© Фото : предоставлено аукционным домом Christie's
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Ключевым лотом торгов Bonhams 5 декабря обещает стать натюрморт с цветочной вазой Амброзиуса Босхарта-старшего, оценивающийся в 400-600 тысяч фунтов стерлингов.

"Дедал, прикрепляющий крылья сыну Икару" кисти Андреа Сакки выставляется на торги с эстимейтом в 250-350 тысяч фунтов стерлингов.

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