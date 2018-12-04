В Москве назовут победителя российской литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Национальную литературную премию "Большая книга" вручат на торжественной церемонии в Доме Пашкова в Москве, на победу претендуют восемь современных российских авторов, сообщает пресс-служба награды.

Национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности. Автор, занявший первое место, получит 3 миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона, третье — 1 миллион.

"Во вторник состоится церемония вручения национальной литературной премии "Большая книга"… Победителей определит Литературная академия — жюри премии. В составе жюри 111 человек: писатели, издатели, критики, редакторы, журналисты, предприниматели, государственные и общественные деятели", — говорится в сообщении пресс-службы.

На победу претендуют романы Александра Архангельского "Бюро проверки", Дмитрия Быкова "Июнь", Алексея Винокурова "Люди черного дракона", Евгения Гришковца "Театр отчаяния. Отчаянный театр", Олега Ермакова "Радуга и Вереск", Ольги Славниковой "Прыжок в длину", Марии Степановой "Памяти памяти" и Андрея Филимонова "Рецепты сотворения мира".

Кроме того, на церемонии назовут победителя новой премии "_Литблог", ее вручат лучшему книжному блогеру, который пишет о современной русской литературе.